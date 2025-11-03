ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші

У аукціоні на будівництво ветеранського простору у Кременчуці взяла участь одна компанія

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 99

Компанія спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель

Єдиним учасником у аукціоні на будівництво ветеранського простору у Кременчуці, що розташовуватиметься на розі вулиць Флотської та Велика набережна, стало приватне підприємство науково-виробниче «Укрекоспецпроект». Підприємство запропонувало виконати роботи за 132 млн 909 тисяч 938 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Відомо, що учасник не зменшив свою пропозицію від очікуваної вартості замовника, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Нині компанія очікує рішення замовника, перш ніж підписати угоду. 

За даними YouControl та Clarity Project, ПП НВ «Укрекоспецпроект» зареєстроване у місті Кам’янське Дніпропетровської області у 2004 році. Компанія спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Керівником і засновником підприємства є Станіслав Савічев. 

Компанія тісно співпрацювала з АТ «Укртатнафта» (Кременчуцький нафтопереробний завод — ред.), обслуговувала і проводила поточні роботи на різних підприємствах країни, також брала участь у будівництві антидронового захисту.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, розповіла заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. 

У серпні Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді за понад 1 млн грн. Раніше загальна сума проєкту становила понад 106 мільйонів гривень, втім на сьогодні вона зросла до понад 132 мільйони. Кременчук планував виділити з міського бюджету 42,6 млн гривень, державний бюджет покриватиме понад 62 млн гривень. Втім у повідомленні про намір укласти договір вказано, що місцевий бюджет покриє понад 70 мільйонів гривень.

У жовтні виконком замовив будівництво простору. Підрядник має виконати від фундаментних робіт до благоустрою території.

