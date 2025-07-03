У Кременчуці планують звести великий Простір для ветеранів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 114

На реалізацію масштабного проєкту виділятимуть гроші не лише з державного, а й міського бюджету

У Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, зокрема, зі спортзалами. Місто вже подало заявку, нині очікується погодження фінансування. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова 2 липня.

Орієнтовно Простір можуть побудувати в районі вулиці Флотської, неподалік тенісного клубу «Прем’єр». Громада готова відвести там земельну ділянку для будівництва, розповіла Усанова.

На реалізацію масштабного проєкту виділятимуть гроші не лише з державного, а й міського бюджету.

Нагадаємо, 2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота». «Турбота» надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, а також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо. В установі є фахівці комунальних соціальних служб, департаменту соціального захисту, а також — простір для громадських ветеранських організацій.