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У Кременчуці планують звести великий Простір для ветеранів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 114

На реалізацію масштабного проєкту виділятимуть гроші не лише з державного, а й міського бюджету

У Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, зокрема, зі спортзалами. Місто вже подало заявку, нині очікується погодження фінансування. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова 2 липня. 

Орієнтовно Простір можуть побудувати в районі вулиці Флотської, неподалік тенісного клубу «Прем’єр». Громада готова відвести там земельну ділянку для будівництва, розповіла Усанова. 

На реалізацію масштабного проєкту виділятимуть гроші не лише з державного, а й міського бюджету.

Нагадаємо, 2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота». «Турбота» надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, а також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо. В установі є фахівці комунальних соціальних служб, департаменту соціального захисту, а також — простір для громадських ветеранських організацій. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ветерани
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