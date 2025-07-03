ОВА: у Полтавській громаді пролунали вибухи (доповнюється)

Сьогодні, 08:50 Переглядів: 862

У Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

У Повітряних силах попередили про рух російських безпілотників в напрямку Полтави з півночі та заходу.

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Полтавська громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників, повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

— Усі профільні служби задіяно, — йдеться у повідомленні.