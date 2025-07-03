У Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
У Повітряних силах попередили про рух російських безпілотників в напрямку Полтави з півночі та заходу.
Полтавська громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників, повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.