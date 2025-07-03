Надзвичайники завершили розбір завалів на місці російської дронової атаки у Полтаві

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 420

Надзвичайники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці влучань російськими дронами у Полтаві. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, на місці нині продовжують працювати комунальні служби.

Когут також повідомив, що кількість постраждалих осіб зросла до 47. У поліції області додають, що серед них — двоє правоохоронців.

Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей.

Відомо про руйнування 32 будівель — 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності. Також пошкоджень зазнали 158 вікон та 6 покрівель на будинках.

Також наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України. Чи є серед загиблих військовослужбовці — наразі не повідомляють.