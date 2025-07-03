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Внаслідок ранкової дронової атаки у Полтаві госпіталізували 17 людей — Ямщикова

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 386

 

Пршкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, офісні приміщення та 2 заклади освіти

Внаслідок ранкової дронової атаки по центру Полтави до медзакладів госпіталізували 17 людей. Про це повідомила т. в. о. мера міста Катерина Ямщикова. За її словами, наразі відомо про 28 постраждалих. 

— Усі необхідні служби задіяні. Триває ліквідація наслідків. Людям надається вся необхідна допомога — медична, психологічна, соціальна, — зазначає Ямщикова.

Відомо про руйнування 32 будівель — 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності.

Також пошкоджень зазнали 158 вікон та 6 покрівель на будинках.

— Дякую підрозділам ДСНС, які завершили рятувальну операцію. Наразі міські комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків, працюючи над відновленням нормального життя у громаді, — додає Ямщикова.

Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей. Ще 11, за його словами, зазнали поранень. У місті змінили маршрути громадського транспорту.

Також наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України. Чи є серед загиблих військовослужбовці — наразі не повідомляють.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: атака наслідки атаки постраждалі Полтава ТЦК та СП
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