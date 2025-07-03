Внаслідок ранкової дронової атаки по центру Полтави до медзакладів госпіталізували 17 людей. Про це повідомила т. в. о. мера міста Катерина Ямщикова. За її словами, наразі відомо про 28 постраждалих.
Відомо про руйнування 32 будівель — 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності.
Також пошкоджень зазнали 158 вікон та 6 покрівель на будинках.
Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей. Ще 11, за його словами, зазнали поранень. У місті змінили маршрути громадського транспорту.
Також наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України. Чи є серед загиблих військовослужбовці — наразі не повідомляють.
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