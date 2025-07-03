У Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія: вміст алкоголю перевищував норму у 12 разів

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На порушника склали адміністративні матеріали та відсторонили від керування

2 липня інспектори поліції зупинили 32-річного водія Mazda за порушення Правил дорожнього руху. Під час розмови патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою газоаналізатора Драгер, який виявив, що водій знаходиться у нетверезому стані. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Згодом у медичному закладі лікар підтвердив стан сп’яніння — 2,38 проміле. Це у майже 12 разів перевищує норму.

Поліцейські склали на порушника відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування.

Правоохоронці закликають водіїв бути відповідальними та не сідати за кермо після вживання алкоголю.

Нагадаємо, минулого понеділка ми писали, що за тиждень в Кременчуці патрульна поліція виявила 23 п’яних водіїв та затримала 25 правопорушників.

19 червня ми писали, що у Кременчуці патрульні виявили двох п’яних водіїв — про одного з них поліцію повідомили небайдужі громадяни. Крім того, обидва водії не мали прав на керування автотранспортом.

Нещодавно ми писали, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій.