На Полтавщині викрили жінок, які «зливали» позиції ЗСУ у Вайбері

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 485 Коментарів: 1

СБУ повідомила про підозру двом адміністраторкам закритої групи — їм загрожує до 8 років ув’язнення

Служба безпеки України затримала двох мешканок Полтавщини, які адміністрували закриту групу у месенджері Viber. Жінки щоденно публікували там координати та розташування підрозділів ЗСУ, правоохоронців і техніки на території області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі встановили, що підозрювані також поширювали проросійські наративи, закликали до повалення конституційного ладу та глорифікували агресора.

Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ у воєнний час;

ч. 2 ст. 109 — заклики до насильницької зміни влади;

ч. 1 ст. 436-2 — виправдовування збройної агресії РФ.

За цими статтями жінкам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.

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Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, двоє мешканок Лубен створили групу у Viber восени 2024 року та поширювали в ній інформацію про місця перебування співробітників Лубенських районних ТЦК та СП і відділу поліції.

Адміністраторки особисто фіксували на телефони місця проведення мобілізаційних заходів і публікували дані в месенджері. Окрім цього, вони надавали доступ іншим користувачам до поширення такого контенту. Інформацією користувалися чоловіки, які хотіли ухилитися від призову.

Наразі одну адміністраторку притягнуто до кримінальної відповідальності, стосовно іншої судовий розгляд триває.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала 16-річного агента ФСБ, який наводив ракети по Полтавщині.