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У ДТП на Полтавщині травмувався 13-річний пасажир мотоцикла

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 6

 Зіткнення сталося у селі Гоголеве — мотоцикл керував 15-річний водій

Увечері 2 липня у селі Гоголеве Великобагачанської громади Миргородського району сталася ДТП за участі мотоцикла Forte та автомобіля Daewoo Lanos. Про це повідомили у поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, мотоцикл, яким керував 15-річний підліток (2009 р.н.), зіткнувся з автомобілем, за кермом якого перебував 48-річний чоловік. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 13-річний пасажир мотоцикла (2011 р.н.). Його доправили до лікарні.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві автівка зіткнулася з мотоциклом — травми отримали двоє людей.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП мотоцикл Миргородщина
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