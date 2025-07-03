У ДТП на Полтавщині травмувався 13-річний пасажир мотоцикла

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 6

Увечері 2 липня у селі Гоголеве Великобагачанської громади Миргородського району сталася ДТП за участі мотоцикла Forte та автомобіля Daewoo Lanos. Про це повідомили у поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, мотоцикл, яким керував 15-річний підліток (2009 р.н.), зіткнувся з автомобілем, за кермом якого перебував 48-річний чоловік. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 13-річний пасажир мотоцикла (2011 р.н.). Його доправили до лікарні.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві автівка зіткнулася з мотоциклом — травми отримали двоє людей.