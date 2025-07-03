Під час влучання у Полтаві постраждав поліціянт: СБУ документують наслідки російського злочину

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 16

У Полтаві працівники Служби безпеки України документують воєнні злочини російської армії внаслідок ранкової атаки безпілотниками по місту: наразі відомо, що серед постраждалих — поліціянт. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

У поліції зазначають, що усі зібрані слідством матеріали стануть частиною доказової бази в міжнародних судах. Нині продовжується збір інформації про кількість постраждалих людей, пошкоджених житлових приміщень, офісів підприємців та транспортних засобів. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей. Ще 11, за його словами, зазнали поранень. У місті змінили маршрути громадського транспорту.

Також наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України. Чи є серед загиблих військовослужбовці — наразі не повідомляють.