Став на захист України у 19 років: у Кременчуці родинам двох полеглих Героїв передали їх бойові нагороди

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 95

Сьогодні, 3 липня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили бойові нагороди родинам двох загиблих захисників України. Полеглі Герої були нагороджені Головнокомандувачем Збройних Сил України за військову доблесть, хоробрість, проявлену у бою, вірність та відданість українському народові.

Бойові нагороди рідним загиблих військовослужбовців передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та т. в. о. начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тарас Саражин.

Почесний нагрудний знак «СРІБНИЙ ХРЕСТ» вручили дружині загиблого молодшого лейтенанта Чеха Романа Владиславовича. Він народився у Кременчуці в 1996 році. Після закінчення ліцею № 6 здобув вищу освіту у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. До повномасштабного вторгнення жив і працював у Сумах. На військову службу пішов добровільно у грудні 2022 року. Пройшов бойовий шлях від солдата на посаді стрільця, до командира парашутно-десантного взводу 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ЗСУ. Загинув під час виконання бойового завдання 25 лютого 2024 року поблизу села Орлівка Покровського району Донецької області. Похоронений у Кременчуці 28 березня 2025 року.

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Почесний нагрудний знак «КОМБАТАНСЬКИЙ ХРЕСТ» вручили батьку загиблого солдата Василищенка Іллі Володимировича. Він народився у Кременчуці 18 червня 2003 року. Після закінчення школи № 9 здобув освіту у фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технології. Деякий час встиг попрацювати у депо на залізниці. Майже одразу після закінчення навчання у 19-річному віці встав на захист України — 9 травня 2023 року підписав контракт на проходження військової служби з 3-ю окремою штурмовою бригадою. Воював на посаді навідника механізованого батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання 31 липня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області. Похоронений у Кременчуці 7 листопада 2023 року.

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Олександр Аленін висловив співчуття родинам загиблих Героїв та запевнив, що для них буде завжди всебічна підтримка та допомога.

Після передачі нагород про свого сина Іллю Василищенко розповів його батько.

— Ілля був вольовим хлопцем, завжди досягав своєї мети. Він займався спортом, ходив на заняття до клубу юних десантників. На 4-му курсі залізничного технікуму одночасно навчався й працював у депо. А після закінчення навчання вирішив йти захищати Україну. Йому тоді було лише 19 років. Пішов до 3-ї штурмової бригади. Пройшов навчання у Великій Британії. А 28 липня він пішов на своє перше бойове завдання на лінії фронту. 31 липня їх бойову групу виявив ворог та почав масований обстріл. Ілля разом з побратимом взяли вогонь на себе та прикривали відхід групи. Вийшли усі 8 бійців, але Ілля разом з Хотабичем загинули на позиції. 1,5 місяця його тіло не могли забрати з поля бою, потім проводили ДНК-експертизу… Поховали Іллю 7 листопада, — розповів пан Володимир.

Його доповнила вчителька Іллі, Людмила Михайлівна Чех, яка прийшла на нагородження разом з дружиною свого загиблого сина.

— Так вийшло, що я добре знаю Іллю, бо його вчила. Це світла і дуже порядна людина. Не здивована, що він у такому юному віці пішов добровільно захищати Україну, а не ховався. Він був такий. Схиляю голову перед його батьком та його родиною. Дякую за сина, - сказала вона.

Про свого чоловіка Романа Чеха розповіла його дружина Мар’я.

— Рома був амбіційною, дотепною і дуже розумною людиною. Справжнім патріотом… Війна застала нас у Сумах, де ми жили і працювали. Він прийняв рішення, що не може у такий час залишатися вдома і добровільно пішов до лав ЗСУ. Після навчального центра ДШВ був направлений до 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Пройшов шлях від солдата до молодшого лейтенанта, від стрільця до командира взводу. «Срібним хрестом» його нагородили ще до загибелі у 2023 році — це прижиттєва нагорода. Він зник безвісти 25 лютого 2024 року. Понад рік він вважався зниклим безвісти, а потім надійшла звістка, що аналіз ДНК підтвердив загибель. Його поховали у Кременчуці. Ця нагорода свідчить, що Романа цінували. Шкода, що він не встиг її отримати. Знаю, що його планували підвищити у посаді. Його могло чекати багато всього. З таких людей мала б складатися наша армія. Він мав багатий бойовий досвід, двічі пройшов навчання за кордоном — у Великій Британії та Німеччині. Загинув Роман прикриваючи відхід бійців іншої бригади з Авдіївки у лютому 2024 року, — розповіла пані Мар’я.

Її доповнила мати загиблого Героя Людмила Чех.

— Рома з дитинства був дуже допитливий та розумний. Відчував себе щирим українцем. З 2014 року під час навчання в університеті брав участь у Євромайдані. Він ще тоді хотів після першого курсу йти захищати Україну, я його ледь вмовила закінчити навчання. У 2022 році пішов добровольцем. Його в армії поважали й слухали, як командира, хоча підлеглими були старші чоловіки від 30 до 50 років… Він розповідав, як на фронті доводилося спати по 2 години на добу, а їсти раз на добу. Вночі вони виносили поранених, тож спати було ніколи. У нього були поранення та контузії, але нікуди не звертався, говорив мені, що все пройде. Дуже хотілося б, щоб він сам отримав цю нагороду. А ще хочеться, щоб смерть наших дітей не була марною, щоб люди пам’ятали наших дітей, щоб пам’ятали, що оця наша свобода та відносно спокійне життя дається дуже великою кров’ю та втратами. І тому ми маємо підтримувати тих, хто зараз воює і нас захищає, - закликала мати полеглого Героя.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!

Нагадаємо, 18 червня у Кременчуцькій РВА рідним загиблих захисників передали нагороди полеглих Героїв.

А 20 червня у Кременчуці родинам сімох загиблих захисників України передали їх посмертні нагороди.