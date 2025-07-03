Став на захист України у 19 років: у Кременчуці родинам двох полеглих Героїв передали їх бойові нагороди

Молодший лейтенант Роман Чех та солдат Ілля Василищенко пішли захищати Україну добровільно й загинули прикриваючи відхід своїх побратимів
Сьогодні, 3 липня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили бойові нагороди родинам двох загиблих захисників України. Полеглі Герої були нагороджені Головнокомандувачем Збройних Сил України за військову доблесть, хоробрість, проявлену у бою, вірність та відданість українському народові.
Бойові нагороди рідним загиблих військовослужбовців передали начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та т. в. о. начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тарас Саражин.
Почесний нагрудний знак «СРІБНИЙ ХРЕСТ» вручили дружині загиблого молодшого лейтенанта Чеха Романа Владиславовича. Він народився у Кременчуці в 1996 році. Після закінчення ліцею № 6 здобув вищу освіту у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. До повномасштабного вторгнення жив і працював у Сумах. На військову службу пішов добровільно у грудні 2022 року. Пройшов бойовий шлях від солдата на посаді стрільця, до командира парашутно-десантного взводу 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ЗСУ. Загинув під час виконання бойового завдання 25 лютого 2024 року поблизу села Орлівка Покровського району Донецької області. Похоронений у Кременчуці 28 березня 2025 року.
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Почесний нагрудний знак «КОМБАТАНСЬКИЙ ХРЕСТ» вручили батьку загиблого солдата Василищенка Іллі Володимировича. Він народився у Кременчуці 18 червня 2003 року. Після закінчення школи № 9 здобув освіту у фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технології. Деякий час встиг попрацювати у депо на залізниці. Майже одразу після закінчення навчання у 19-річному віці встав на захист України — 9 травня 2023 року підписав контракт на проходження військової служби з 3-ю окремою штурмовою бригадою. Воював на посаді навідника механізованого батальйону. Загинув під час виконання бойового завдання 31 липня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області. Похоронений у Кременчуці 7 листопада 2023 року.
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Олександр Аленін висловив співчуття родинам загиблих Героїв та запевнив, що для них буде завжди всебічна підтримка та допомога.
Після передачі нагород про свого сина Іллю Василищенко розповів його батько.
Його доповнила вчителька Іллі, Людмила Михайлівна Чех, яка прийшла на нагородження разом з дружиною свого загиблого сина.
Про свого чоловіка Романа Чеха розповіла його дружина Мар’я.
Її доповнила мати загиблого Героя Людмила Чех.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.
Вічна Слава Героям!
Нагадаємо, 18 червня у Кременчуцькій РВА рідним загиблих захисників передали нагороди полеглих Героїв.
А 20 червня у Кременчуці родинам сімох загиблих захисників України передали їх посмертні нагороди.
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