«Весь вогонь взяв на себе і загинув»: у Кременчуці попрощалися з військовим Іллею Василищенком

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 794

Група Іллі потрапила в дуже складні обставини — почався артобстріл, він залишився на прикритті, а група вийшла. Ілля прикривав побратимів до останнього, і завдяки йому група залишилась цілою, а він загинув

Сьогодні, 7 листопада, у Кременчуці попрощалися з 20-річним Іллею Володимировичем Василищенком.

Народився Ілля 18 червня 2003 року у Кременчуці. Спочатку закінчив школу № 9, потім фаховий коледж транспортної інфраструктури та технології. Після цього деякий час працював на Укрзалізниці.

9 травня 2023 року Ілля підписав контракт з військовою штурмовою частиною. Там, де всі керівники та командири — азовці, ті, що пройшли Маріуполь. Там навчався та пройшов спецшколу як штурмовий. Після цього його направили в зону бойових дій, там він штурмував Бахмут Донецької області.

Так сталося, що 31 липня група Іллі потрапила в складні обставини — почався артобстріл, він залишився на прикритті, а група вийшла. Ілля прикривав побратимів до останнього, і завдяки йому група залишилась цілою. Ці хлопці отримали важкі поранення, але залишилися живими, а Ілля взяв весь вогонь на себе. Тривалий час були посилені артобстріли, ворог не давав забрати тіло, тому поховання відбувається сьогодні.

Прощання відбулося у Міському палаці культури, де кременчужани вишикувалися у чергу, щоб віддати шану полеглому військовому. Попрощатись з Іллею Василищенком прийшло чимало людей. Серед них друзі, одногрупники, сусіди, рідні та близькі.

— Він для нас був опорою, дуже сильним та мужнім. Це величезна втрата для нашої родини, я не знаю, як нам її пережити. Він загинув як справжній герой. Він зі своїм побратимом прикривав штурмову бригаду і весь вогонь взяв на себе. Хоча йому було всього-на-всього 20 років. Ми всі були проти, але він сам хотів, він казав, що піде захищати Україну, щоб ми могли спати спокійно і мами з дітьми змогли відпочивати в парках, гуляти й не переживати. Він готувався до цього і морально, і фізично, і він пішов сам захищати Україну, — говорить двоюрідна сестра Анна.

— Дуже хороший, позитивний хлопець. І не по віку вольовий. Він завжди приймав обдумані та справедливі рішення, був надійним, щирим, світлим. Гарний хлопчик. Зустрічалася я з ним після школи. Серце крається, дуже шкода. Кращі сини йдуть туди, на небеса. Я знала, що він на війні і, якщо чесно сказати, від нього чекала такого рішення. Коли вони були в сьомому класі, пішли всі в спортивний гурток «Десантники». Тому, коли сказали, що Іллюша пішов добровільно, як у будь-якої матері отут отак усе, — говорить перша вчителька загиблого Людмила Василівна, поклавши руки на серце.

— Іллюшу ми знали з дитинства. Я з його мамою товаришувала, з дитячого садочку ми одне одного знали. А Іллюша для нас був промінчиком, а тепер — Ілля Володимирович. Хочу сказати, що насправді зараз зрозуміло, що герої не вмирають, а живуть доти, доки ми їх пам’ятаємо. Героям слава! — говорить Юлія, знайома загиблого.

— Він пішов захищати нашу країну заради нас. Він поклав своє тіло, щоб ми жили у мирі й злагоді, щоб ми не відчували болю від того, що відбувається там. Ми тут сьогодні зібралися, щоб вшанувати його пам’ять, щоб пригадати, якою він був світлою, відповідальною людиною. Ця людина була дуже тиха і спокійна, але від нього можна було завжди почути слова підтримки та попросити про допомогу. Він приклад для наших чоловіків, дітей. Дуже хочеться, щоб ця клята війна більше не забрала таких гарних, добрих, чуйних і турботливих людей, — говорить однокласниця загиблого Варвара.

Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

У Іллі Василищенка залишилися мати, батько та брат.