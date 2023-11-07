«Весь вогонь взяв на себе і загинув»: у Кременчуці попрощалися з військовим Іллею Василищенком

Група Іллі потрапила в дуже складні обставини — почався артобстріл, він залишився на прикритті, а група вийшла. Ілля прикривав побратимів до останнього, і завдяки йому група залишилась цілою, а він загинув
Сьогодні, 7 листопада, у Кременчуці попрощалися з 20-річним Іллею Володимировичем Василищенком.
Народився Ілля 18 червня 2003 року у Кременчуці. Спочатку закінчив школу № 9, потім фаховий коледж транспортної інфраструктури та технології. Після цього деякий час працював на Укрзалізниці.
9 травня 2023 року Ілля підписав контракт з військовою штурмовою частиною. Там, де всі керівники та командири — азовці, ті, що пройшли Маріуполь. Там навчався та пройшов спецшколу як штурмовий. Після цього його направили в зону бойових дій, там він штурмував Бахмут Донецької області.
Так сталося, що 31 липня група Іллі потрапила в складні обставини — почався артобстріл, він залишився на прикритті, а група вийшла. Ілля прикривав побратимів до останнього, і завдяки йому група залишилась цілою. Ці хлопці отримали важкі поранення, але залишилися живими, а Ілля взяв весь вогонь на себе. Тривалий час були посилені артобстріли, ворог не давав забрати тіло, тому поховання відбувається сьогодні.
Прощання відбулося у Міському палаці культури, де кременчужани вишикувалися у чергу, щоб віддати шану полеглому військовому. Попрощатись з Іллею Василищенком прийшло чимало людей. Серед них друзі, одногрупники, сусіди, рідні та близькі.
— Він для нас був опорою, дуже сильним та мужнім. Це величезна втрата для нашої родини, я не знаю, як нам її пережити. Він загинув як справжній герой. Він зі своїм побратимом прикривав штурмову бригаду і весь вогонь взяв на себе. Хоча йому було всього-на-всього 20 років. Ми всі були проти, але він сам хотів, він казав, що піде захищати Україну, щоб ми могли спати спокійно і мами з дітьми змогли відпочивати в парках, гуляти й не переживати. Він готувався до цього і морально, і фізично, і він пішов сам захищати Україну, — говорить двоюрідна сестра Анна.
Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
У Іллі Василищенка залишилися мати, батько та брат.
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