У Потоках вуличне освітлення працюватиме за графіком Кременчука

Вуличне освітлення у селі Потоки регулюватиметься автоматично відповідно до графіка Кременчука. Робітники КП «Міськсвітло» відремонтували ліхтарі та встановили шафи з контролерами.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 7 листопада.
Зазначено, що світло вмикатиметься о 4.00 (одразу після закінчення комендантської години) та вимикатиметься з настанням світлового дня. Ввечері ліхтарі почнуть працювати з настанням сутінок.
Під час повітряної тривоги вуличне освітлення не працюватиме. Надалі влада планує встановити подібні шафи в Придніпрянському та Малій Кохнівці.
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