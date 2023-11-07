У Потоках вуличне освітлення працюватиме за графіком Кременчука

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 110

Ще у 2 селах планують зробити вуличне освітлення автоматичним

Вуличне освітлення у селі Потоки регулюватиметься автоматично відповідно до графіка Кременчука. Робітники КП «Міськсвітло» відремонтували ліхтарі та встановили шафи з контролерами.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 7 листопада.

Зазначено, що світло вмикатиметься о 4.00 (одразу після закінчення комендантської години) та вимикатиметься з настанням світлового дня. Ввечері ліхтарі почнуть працювати з настанням сутінок.

Під час повітряної тривоги вуличне освітлення не працюватиме. Надалі влада планує встановити подібні шафи в Придніпрянському та Малій Кохнівці.

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