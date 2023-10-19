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У Кременчуці планують вмикати вуличне освітлення вранці: коли

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 363

Для КП «Міськсвітло» шукатимуть фінансування

З 1 листопада у Кременчуці планують вмикати вранці вуличне освітлення. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 19 жовтня.

Крім того, на території Потоківського старостинського округу обіцяють встановити дистанційне управління вуличного освітлення. Це робиться задля того, щоб під час повітряних тривог місто мало можливість керувати освітленням на відстані, пояснив мер.

— Фінансово 1,2 млн грн для міста — сума велика. Але ми зараз додатково «Міськсвітлу» кошти знайдемо для того, щоб оплачувати вуличне освітлення, — розповів мер Кременчука.

Нагадаємо, раніше Віталій Малецький заявляв, що у місті не планували вмикати вуличне освітлення вранці через брак коштів — на той момент парламент розглядав зміни до держбюджету з можливістю вилучення в громад «військового ПДФО».

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: вуличне освітлення ранок Міськсвітло
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