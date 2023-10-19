У Кременчуці спостерігається зростання захворюваності на COVID-19

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 373

Також стали відомі показники захворюваності на ГРВІ

У Кременчуці спостерігається незначне зростання захворюваності на COVID-19. Цього тижня захворіли 230 осіб, тоді як минулого — 218.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа під час засідання виконкому.

— За даними столичної центральної лабораторії, наразі в Україні циркулюють штами «Омікрон» і «Пірола», — зазначив він.

Максим Середа також розповів, що у місті спостерігається стабілізація показників захворюваності на ГРВІ.

— Протягом цього тижня у місті зафіксували 806 випадків, тоді як минулого тижня було 946 випадків. У вересні ж було понад 1 000 випадків. Дітей захворіло 535 проти 562 минулого тижня. Це -9% до епідпорогу, — повідомив він.

Раніше ми писали, що майже 200 жителів Полтавщини госпіталізували через ГРВІ та грип.