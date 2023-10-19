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Майже 200 жителів Полтавщини госпіталізували через ГРВІ та грип

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 53

 

Найбільше в області вакцинують у Кременчуцькій та Хорольській громадах

Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип на Полтавщині протікає на стабільному рівні, але перевищує базовий рівень (епідемічний поріг). Нині в області триває епідсезон.

Про це стало відомо зі статистики від Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб станом на 16 жовтня.

За минулий тиждень на ГРІ (включно з COVID-19) захворіло 8542 жителів Полтавщини (на COVID-19 — 378). Показник захворюваності на 19,3% більше базового рівня та на 1% вище попереднього тижня. Дітей захворіло 4732 — це понад половина від усіх захворілих.

Найвищий показник захворюваності у Сергіївській, Щербанівській та Петрівсько-Роменській, Пирятинській, Машівській ОТГ. Всього по Полтавській області госпіталізували 173 особи, в тому числі із COVID-19 — 51.

З початку епідсезону 2023-2024 р. у 13 громадах області проводять щеплення проти грипу — всього 367. Найбільше вакцинують у Кременчуцькій та Хорольській громадах.

Фахівці визначили, що на сьогодні на Полтавщині циркулює Omikron.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: статистика ГРВІ грип ковід-19
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