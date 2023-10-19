Кременчуцькі спортсменки вибороли призові місця на чемпіонаті області з художньої гімнастики
Сьогодні, 09:30
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Загалом кременчужани отримали одну золоту, одну бронзову та три срібні медалі
Вихованці КМ КДЮСШ №1 посіли 5 призових місць на чемпіонаті Полтавської області з художньої гімнастики. Змагання проходили у Полтаві. Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивної школи 18 жовтня.
Спортсменки вибороли такі призові місця:
- У виконанні групових вправ (по програмі КМСУ) 1 місце посіла команда у складі: Почепської Карини, Щербак Катерини, Адаменко Юлії, Мигаль Валерії, Гноєвої Анастасії.
- У виконанні групових вправ (по програмі КМСУ) 2 місце посіла команда у складі: Гродзинської Марії, Григор`євої Діани, Самошиної Валерії, Андрейко Яни, Матети Марини, Безверхої Катерини.
- У виконанні групових вправ (по програмі КМСУ) 3 місце посіла команда у складі: Гончукової Поліни, Кулик Анастасії, Киричок Маргарити, Лимар Інни, Верзілової Уляни, Салва-Ярош Олександри.
- У виконанні групових вправ (по програмі ІІІ розряду серед гімнасток 2013-2014 р.н.) 2 місце посіла команда у складі: Шаповал Віри, Донченко Кароліни, Свіренко Аріни, Філько Варвари, Чхало Софії, Світенок Інги.
- У виконанні групових вправ (по програмі ІІІ спортивного розряду серед гімнасток 2014-2015 р.н.) 2 місце посіла команда у складі: Кукіної Катерини, Зорі Марії, Берегової Інесси, Голобородько Поліни, Коваленко Дар`ї.
До змагань спортсменок готували Ірина Смірнова, Наталія Борисова, Лілія Марченко та Марина Чернишова.
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