Кременчужанки стали призерками на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики

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У здобутку кременчуцьких спортсменок — 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі

Вихованки КМ КДЮСШ №1 посіли 6 призових місць на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Antares cup. Про це стало відомо з Facebook-сторінки спортивного закладу 18 жовтня.

Змагання проходили у місті Кам`янське та зібрали більше пів сотні учасників з Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука, Кривого Рогу, Павлограду та Кам’янського.

Кременчуцькі спортсменки посіли такі призові місця:

Серед гімнасток 2013 р.н.: Василіса Урбанік посіла 2 місце, Власта Багрова — 3 місце, Валерія Пінчук — 3 місце.

Серед гімнасток 2015 р.н.: Олександра Гошкович — 1 місце у загальному заліку, 2 місце за виконання вправи з обручем, 1 місце за виконання вправи з булавами.

До турніру спортсменок готувала тренерка Лілія Марченко.