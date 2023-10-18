журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчужанки стали призерками на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 85

 У здобутку кременчуцьких спортсменок — 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі

Вихованки КМ КДЮСШ №1 посіли 6 призових місць на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Antares cup. Про це стало відомо з Facebook-сторінки спортивного закладу 18 жовтня.

Змагання проходили у місті Кам`янське та зібрали більше пів сотні учасників з Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука, Кривого Рогу, Павлограду та Кам’янського.

Кременчуцькі спортсменки посіли такі призові місця: 

  • Серед гімнасток 2013 р.н.: Василіса Урбанік посіла 2 місце, Власта Багрова — 3 місце, Валерія Пінчук — 3 місце.
  • Серед гімнасток 2015 р.н.: Олександра Гошкович — 1 місце у загальному заліку, 2 місце за виконання вправи з обручем, 1 місце за виконання вправи з булавами. 

До турніру спортсменок готувала тренерка Лілія Марченко.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: художня гімнастика КМ КДЮСШ №1
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх