Кременчужанки стали призерками на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики

Вихованки КМ КДЮСШ №1 посіли 6 призових місць на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Antares cup. Про це стало відомо з Facebook-сторінки спортивного закладу 18 жовтня.
Змагання проходили у місті Кам`янське та зібрали більше пів сотні учасників з Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука, Кривого Рогу, Павлограду та Кам’янського.
Кременчуцькі спортсменки посіли такі призові місця:
До турніру спортсменок готувала тренерка Лілія Марченко.
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