Визначено переможців Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» серед кременчужан

За підсумками XXI Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», Одеса-2023 нагороджені спілчани Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ
Підбили підсумки XXI Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», Одеса-2023, в якому взяли участь спілчани Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ. Більшість з них визнані переможцями
За книгу новел «Я матусин ангел Михаїл» у номінації «Квітни, мово наша рідна!» перемогу здобула Тетяна Булат. Ніна Бурова здобула перемогу за книгу «Письма артилериста» у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя»
Галина Гарбуз-Чугай — за книги «Краплини з криниці пам’яті» та «Дім на Інститутській».
Наталія Маєвська перемогла з книгою «Проліски для мами» у номінації «Квітни, мово наша рідна!». Андрій Мельник здобув перемогу за книгу «Алітус і Кременчук — сердечні взаємини, перевірені роками дружби» у номінації «Лауреати конкурсу». Людмила Обревко — за книгу «Подаруй свій талант Україні» у номінації «Квітни, мово наша рідна!»
Анатолій Сербін виборов перемогу за історичне видання «Відкрите акціонерне товариство «Кременчукгаз» у номінації «На видноті усього світу», за документально-публіцистичне видання «Заради здоров’я людей: Книга пам’яті лікарів Кременчука у документальних нарисах. Том 1» у номінації «Пошук, істина, наука» та за документально-публіцистичне видання «Медичні споруди та будівничі у білих халатах» у номінації «Пошук, істина, наука».
Володимир Шевченко переміг із навчальним посібником «Публіцистика» у номінації «Пошук, істина, наука» та казки та легенди далекої минувшини «Таїна гори Пивихи» у номінації «На видноті усього світу».
Володимир Шестаков здобув перемогу за книгу «На Днепровской волне» у номінації «Лауреати конкурсу».
Також переможцями стали студенти та курсанти Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ за літературні замальовки, поетичні рядки у виданні «Війна увірвалася в наші серця» у номінації «Рубежі подвигів і безсмертя».
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