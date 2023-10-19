Де у Кременчуці можна зробити щеплення проти COVID-19 і грипу

Щепитися від COVID-19 у Кременчуці можна безоплатно в усіх трьох Центрах первинної медико-санітарної допомоги.
Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа під час засідання виконкому.
Отримати щеплення можна за адресами:
Максим Середа нагадав, що щеплення проти грипу не є обов’язковим і не входить до календаря профілактичних щеплень.
Нагадаємо, що у Кременчуці спостерігається зростання захворюваності на COVID-19.
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