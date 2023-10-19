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Де у Кременчуці можна зробити щеплення проти COVID-19 і грипу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 185

 Адреси пунктів вакцинації

Щепитися від COVID-19 у Кременчуці можна безоплатно в усіх трьох Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа під час засідання виконкому.

— Всі ті ж місця та кабінети щеплень як працювали, так і працюють. Вакцина в наявності. Щеплення від коронавірусу безоплатне, — наголосив він.

Отримати щеплення можна за адресами:

  • просп. Лесі Українки, 80;
  • вул. Лікаря Парнети, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Лікаря Бончука, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.

Вакцинація проти грипу

Максим Середа нагадав, що щеплення проти грипу не є обов’язковим і не входить до календаря профілактичних щеплень.

— Кременчужани можуть самостійно купити в аптеках відповідну вакцину та безоплатно щепитися проти грипу у тих самих ЦПМСД у своїх сімейних лікарів, — зауважив він.

Нагадаємо, що у Кременчуці спостерігається зростання захворюваності на COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 грип вакцинація довідник Максим Середа виконком
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