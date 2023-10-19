Де у Кременчуці можна зробити щеплення проти COVID-19 і грипу

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Щепитися від COVID-19 у Кременчуці можна безоплатно в усіх трьох Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа під час засідання виконкому.

— Всі ті ж місця та кабінети щеплень як працювали, так і працюють. Вакцина в наявності. Щеплення від коронавірусу безоплатне, — наголосив він.

Отримати щеплення можна за адресами:

просп. Лесі Українки, 80;

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Вакцинація проти грипу

Максим Середа нагадав, що щеплення проти грипу не є обов’язковим і не входить до календаря профілактичних щеплень.

— Кременчужани можуть самостійно купити в аптеках відповідну вакцину та безоплатно щепитися проти грипу у тих самих ЦПМСД у своїх сімейних лікарів, — зауважив він.

Нагадаємо, що у Кременчуці спостерігається зростання захворюваності на COVID-19.