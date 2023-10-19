Медові пряники на кефірі — простий рецепт випічки з медом

Якщо ви любите випічку з медом — цей рецепт для вас. Медові пряники довго залишаються м’якими та свіжими
Для приготування пряників необхідні складники, які є практично у кожної господині.
Складники:
Жовтки, білок, мед, цукор і сіль збийте віночком. Влийте цю суміш у кефір та олію. Ще раз добре збийте.
Всипте поступово просіяне борошно із содою і замісіть некруте тісто. Розкачайте його у пласт завтовшки один сантиметр.
За допомогою формочки або склянки витисніть кружечки.
Викладіть пряники на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані один від одного.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
Приготуйте помадку: збийте віночком білок із цукром до повного його розчинення.
Після закінчення випікання пряників дістаньте їх із духовки. Швидко змастіть збитим білком. Поставте до духовки ще на десять хвилин.
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