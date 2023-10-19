Медові пряники на кефірі — простий рецепт випічки з медом

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 165

Якщо ви любите випічку з медом — цей рецепт для вас. Медові пряники довго залишаються м’якими та свіжими

Для приготування пряників необхідні складники, які є практично у кожної господині.

Складники:

борошно — 2,5 склянки

кефір — 350 мл

цукор — 1 склянка

яйця — 2 жовтки + 1 білок

мед — 1 ст. л

рослинна олія — 3 ст. л

харчова сода — 0,5 ч. л

сіль — дрібка

цукор — 3 ст. л

Жовтки, білок, мед, цукор і сіль збийте віночком. Влийте цю суміш у кефір та олію. Ще раз добре збийте.

Всипте поступово просіяне борошно із содою і замісіть некруте тісто. Розкачайте його у пласт завтовшки один сантиметр.

За допомогою формочки або склянки витисніть кружечки.

Викладіть пряники на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані один від одного.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.

Приготуйте помадку: збийте віночком білок із цукром до повного його розчинення.

Після закінчення випікання пряників дістаньте їх із духовки. Швидко змастіть збитим білком. Поставте до духовки ще на десять хвилин.