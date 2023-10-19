У Кременчуці створять місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію: склад

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У Кременчуці створять місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради. Сьогодні, 19 жовтня, під час засідання виконкому затвердили її склад і положення.

Зазначається, що ця комісія створюється для оперативного контролю, керівництва і координації діяльності органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб, включених до списку Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, інвазійних хвороб і масовим отруєнням тварин, птиці, бджіл, риб та інших представників фауни та їх ліквідації в межах Кременчуцької міської територіальної громади.

Склад місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії

Ольга Петрівна Усанова — заступник міського голови, голова Комісії;

Євгеній Олександрович Латухін — заступник начальника управління — начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, заступник голови Комісії (за згодою);

Остап Вікторович Підгорний — начальник Кременчуцької районної дільничної лікарні ветеринарної медицини Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини, секретар Комісії (за згодою).

Віктор Борисович Бардаков — директор КП «Спецсервіс — Кременчук» Кременчуцької міської ради;

Вікторія Олегівна Давидюк — т.в.о. командира Батальйону патрульної поліції в місті Кременчук Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);

Людмила Григорівна Жорняк — начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

Наталія Григорівна Заводчікова — начальник Автозаводської районної адміністрації Кременчуцької міської ради;

Руслан Володимирович Івашина — начальник управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

Лариса Іванівна Коровіна — завідувачка відділення епідемічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою);

Дмитро Борисович Лозовик — начальник Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради;

Тетяна Григорівна Неіленко — заступник міського голови — директор Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради;

Володимир Валентинович Окунь — начальник управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

Юлія Миколаївна Перепелятник — начальник управління інформаційних комунікацій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

Максим Володимирович Середа — Директор Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради;

Олексій Миколайович Стеценко — начальник Кременчуцького районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області (за згодою);

Олександр Іванович Холондович — начальник Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної Поліції в Полтавській області (за згодою);

Ігор Віталійович Чудаков — директор Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради.

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