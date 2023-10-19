Одна з котелень Кременчука може автономно обігрівати мікрорайон, де живе близько 5 тисяч людей

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 201

На одній з котелень Кременчука встановили нове обладнання, яке дозволить автономно обігрівати мікрорайон з населенням близько 5 тисяч людей. За інформацією міського голови Кременчука Віталія Малецького, ця котельня, як і інші, забезпечена потужним генератором на випадок блекаутів.

Мер зазначив, що у нашому місті проводять реконструкцію котелень, встановлюють високотехнологічне устаткування, аби зробити аварійно-резервну систему теплопостачання енергоефективною.

У Кременчуцькій і Лубенській громадах подали тепло до лікарень. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Разом з тим, у Полтавській теж починають опалювати медустанови. Філіп Пронін зазначив, що забезпечення теплом медичних закладів зі стаціонарними ліжками та дитячих садочків — першочергове завдання.

Щодо старту по житловому фонду — температурний режим іще змінюється, тож громади визначаються з датами.

— Протягом тижня-двох вся область має розпочати опалювальний сезон, — наголосив Філіп Пронін.

За його словами, готовність Полтавщини до роботи в осінньо-зимовий період — 99%.