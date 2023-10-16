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У Кременчуці починається опалювальний сезон, але поки лише у лікарнях

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 410

 

Коли підключатимуть житлові будинки поки не відомо

Міська влада ухвалила рішення про старт опалювального сезону у Кременчуці. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, уже сьогодні, 16 жовтня, приймуть рішення виконкому і почнуть давати тепло в лікарні, на черзі — школи, садочки та інші заклади соціальної сфери.

Згодом підключатимуть житлові будинки. Коли саме він не уточнив, але порадив слідкувати за температурним режимом. Торік від запуску опалення в соціальній сфері до запуску його у квартирах минуло 6 днів. Нагадаємо, що зазвичай опалення вмикають, коли середньодобова температура протягом трьох днів тримається на рівні нижче +8°C

— Прошу кременчужан терміново завершити ремонти на мережах опалення у своїх квартирах, перевірити запірну арматуру, клапани для випуску повітря на батареях, крани Маєвського тощо, а також забезпечити доступ комунальників до теплових пунктів у ваших будинках, — додав мер.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: опалювальний сезон Віталій Малецький
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