У Кременчуці починається опалювальний сезон, але поки лише у лікарнях

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 410

Міська влада ухвалила рішення про старт опалювального сезону у Кременчуці. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, уже сьогодні, 16 жовтня, приймуть рішення виконкому і почнуть давати тепло в лікарні, на черзі — школи, садочки та інші заклади соціальної сфери.

Згодом підключатимуть житлові будинки. Коли саме він не уточнив, але порадив слідкувати за температурним режимом. Торік від запуску опалення в соціальній сфері до запуску його у квартирах минуло 6 днів. Нагадаємо, що зазвичай опалення вмикають, коли середньодобова температура протягом трьох днів тримається на рівні нижче +8°C.

— Прошу кременчужан терміново завершити ремонти на мережах опалення у своїх квартирах, перевірити запірну арматуру, клапани для випуску повітря на батареях, крани Маєвського тощо, а також забезпечити доступ комунальників до теплових пунктів у ваших будинках, — додав мер.



