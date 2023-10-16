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На Полтавщини зіткнулися дві автівки — за кермом одного з них був кременчужанин

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 256

 

Травми отримала пасажирка кременчуцького легковика

15 жовтня, близько 10.00, на 357 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, неподалік від села Коломацьке сталася ДТП. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Jeep Cherokee, під керуванням 51-річної харків’янки, зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Grandis, під керуванням 74-річного мешканця Кременчука.

Внаслідок зіткнення травми отримала 46-річна пасажирка автомобіля Mitsubishi, жителька Полтавського району. Водії та ще один пасажир автомобіля Mitsubishi не отримали серйозних травм.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП зіткнулися травма
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