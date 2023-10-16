«Дякуємо ЗСУ, що зустріли жовтень, а не октябрь»: до Кременчука завітали гурти TaRuta та E.K.А.

Вчора, 15 жовтня, на вході до Міського палацу культури волонтери продавали смаколики від школярів 5 гімназії. Тут торт «Наполеон» від 9-А класу, пиріжки від 8-А класу, ще смаколик з повидлом від 11-А класу. Усі виручені кошти підуть на підтримку 503 окремого батальйону морської піхоти.
Поруч у великому залі МПК тривав благодійний концерт, який організували дружини воїнів морської піхоти, що захищали Маріуполь. На сцені виступили гурти TaRuta, гурт E.K.А., KOSMIRAK та брати близнюки Matenka.
Лідер гурту TaRuta Євген Романенко розповів зі сцени, що був на полігоні «борсуків» й пройшов смугу морських піхотинців. Повертаючись додому, й зарядилися рядки пісні, присвяченої 503 батальйону морської піхоти.
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