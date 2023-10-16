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«Дякуємо ЗСУ, що зустріли жовтень, а не октябрь»: до Кременчука завітали гурти TaRuta та E.K.А.

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 147

 Зібрані кошти передадуть на потреби морських піхотинців

Вчора, 15 жовтня, на вході до Міського палацу культури волонтери продавали смаколики від школярів 5 гімназії. Тут торт «Наполеон» від 9-А класу, пиріжки від 8-А класу, ще смаколик з повидлом від 11-А класу. Усі виручені кошти підуть на підтримку 503 окремого батальйону морської піхоти.

 

Поруч у великому залі МПК тривав благодійний концерт, який організували дружини воїнів морської піхоти, що захищали Маріуполь. На сцені виступили гурти TaRuta, гурт E.K.А., KOSMIRAK та брати близнюки Matenka.

— Дякуємо ЗСУ, що зустріли жовтень, а не октябрь, — зауважила вокалістка гурту E.K.А. — Не звикайте люди до війни, не поскупіться люди на донати.

Лідер гурту TaRuta Євген Романенко розповів зі сцени, що був на полігоні «борсуків» й пройшов смугу морських піхотинців. Повертаючись додому, й зарядилися рядки пісні, присвяченої 503 батальйону морської піхоти.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна МПК концерт військові благодійний концерт
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