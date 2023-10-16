журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка пішла в ліс по гриби та заблукала — поліція

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 225

 

Її шукали майже дві години

Вдень у суботу, 14 жовтня, на Новосанжарщині жінка поїхала на велосипеді в ліс по гриби та заблукала. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини, посилаючись на поліцейського офіцера Новосанжарської територіальної громади Вадима Яковенка.

Жінка мала при собі мобільний, тож увечері зателефонувала подрузі та повідомила, що не може самостійно вийти з лісу. А та повідомила про це до відділення поліції № 3 (смт Нові Санжари) близько 21.00.

Як розповів офіцер громади, мобільний телефон у жінки був заряджений, і це дозволило поліціянтам постійно підтримувати з нею зв’язок до завершення пошуків.

— Пошуки тривали майже дві години. Нам пощастило, що жінка взяла із собою мобільний телефон і його заряду вистачило на тривалий зв’язок. Спільними зусиллями нам вдалося відшукати потрібну стежку. На щастя, ми встигли вчасно та допомогли їй безпечно повернутися додому, — розповів Вадим Яковенко.

Нагадуємо, що з рішенням обласної військової адміністрації, на Полтавщині діє заборона на відвідування лісів.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини розшукали заблукали ліс гриби Нові Санжари
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх