На Полтавщині жінка пішла в ліс по гриби та заблукала — поліція

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Її шукали майже дві години

Вдень у суботу, 14 жовтня, на Новосанжарщині жінка поїхала на велосипеді в ліс по гриби та заблукала. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини, посилаючись на поліцейського офіцера Новосанжарської територіальної громади Вадима Яковенка.

Жінка мала при собі мобільний, тож увечері зателефонувала подрузі та повідомила, що не може самостійно вийти з лісу. А та повідомила про це до відділення поліції № 3 (смт Нові Санжари) близько 21.00.

Як розповів офіцер громади, мобільний телефон у жінки був заряджений, і це дозволило поліціянтам постійно підтримувати з нею зв’язок до завершення пошуків.

— Пошуки тривали майже дві години. Нам пощастило, що жінка взяла із собою мобільний телефон і його заряду вистачило на тривалий зв’язок. Спільними зусиллями нам вдалося відшукати потрібну стежку. На щастя, ми встигли вчасно та допомогли їй безпечно повернутися додому, — розповів Вадим Яковенко.

Нагадуємо, що з рішенням обласної військової адміністрації, на Полтавщині діє заборона на відвідування лісів.