У Полтаві в провулку перехожі знайшли сильно побитого чоловіка

15 жовтня, близько 20.00, у провулку Продовольчому в Полтаві перехожі знайшли тяжко травмованого чоловіка, про що повідомили в поліцію. Поліція розпочала розслідування замаху на умисне вбивство. Про це повідомила пресслужба Полтавщини.
Правоохоронці встановили особу потерпілого. Ним виявився 28-річний мешканець Полтавського району. Під час слідчих дій та оперативних заходів поліціянти встановили, що чоловік отримав травми у дворі у знайомого полтавця під час конфлікту з 67-річним власником будинку.
За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
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