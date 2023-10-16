У Полтаві в провулку перехожі знайшли сильно побитого чоловіка

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 233

Поліція вважає, що його там після конфлікту залишив знайомий

15 жовтня, близько 20.00, у провулку Продовольчому в Полтаві перехожі знайшли тяжко травмованого чоловіка, про що повідомили в поліцію. Поліція розпочала розслідування замаху на умисне вбивство. Про це повідомила пресслужба Полтавщини.

Правоохоронці встановили особу потерпілого. Ним виявився 28-річний мешканець Полтавського району. Під час слідчих дій та оперативних заходів поліціянти встановили, що чоловік отримав травми у дворі у знайомого полтавця під час конфлікту з 67-річним власником будинку.

— Тяжко травмованого гостя без свідомості господар залишив у провулку Продовольчому. Фігуранта затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та взяття під варту, — повідомив Ігор Гурин, начальник відділення поліції № 1 (Подільський район).

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.