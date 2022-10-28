1 листопада у Горішніх Плавнях розпочнеться опалювальний сезон

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 138

Чиновники просять жителів повідкривати крани та стравити повітря, коли в оселях з'явиться тепло

Опалювальний сезон у Горішніх Плавнях розпочнеться 1 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.

— Просимо вас перевірити стан радіаторів опалення на цілісність та підтікання в місцях з'єднання. Огляньте запірну арматуру на батареях та вертикальних трубопроводах опалення квартири, при необхідності крани слід відкрити. Мешканцям квартир верхніх поверхів будинків, у яких передбачено скид повітря, необхідно заздалегідь потурбуватися про справність кранів. Після подачі опалення необхідно стравити повітря з батарей, — звернулися до містян горішньоплавнівські чиновники.

Раніше ми писали, що начальник Полтавської ОВА пояснив, чому у Полтаві вже тепло в оселях, а Кременчук і Горішні Плавні не поспішають запускати опалення в оселі.