1 листопада у Горішніх Плавнях розпочнеться опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Горішніх Плавнях розпочнеться 1 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.
— Просимо вас перевірити стан радіаторів опалення на цілісність та підтікання в місцях з'єднання.
Огляньте запірну арматуру на батареях та вертикальних трубопроводах опалення квартири, при необхідності крани слід відкрити.
Мешканцям квартир верхніх поверхів будинків, у яких передбачено скид повітря, необхідно заздалегідь потурбуватися про справність кранів. Після подачі опалення необхідно стравити повітря з батарей, — звернулися до містян горішньоплавнівські чиновники.
Раніше ми писали, що начальник Полтавської ОВА пояснив, чому у Полтаві вже тепло в оселях, а Кременчук і Горішні Плавні не поспішають запускати опалення в оселі.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер