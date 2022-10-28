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Кременчук, Допомога військовим

Зігрій воїна: завдяки донатам читачів «ТелеграфЪ» частково одягли військових

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 1

 

Для українських військових збирають теплі речі, щоб зігріти їх у морозні ночі та подарувати частину домашнього тепла та турботи. Керівник Видавничого дому Приватна газета Сергій Кулясов відзвітувався, що завдяки донатам читачів «ТелеграфЪ» та «Приватна газета» вдалося чатково одягти підрозділ бійців. 

Зігрій воїна: «ТелеграфЪ» та «Приватна газета» збирає теплі речі для українських захисників
— Отчитываюсь по факту: благодаря вашим донатам мы частично одели подразделение бойцов, которые пострадали в результате сильной бавовни с той стороны. В общем, сгорело в блиндаже всё. Так бывает, да — бабах! — и всё имущество, которое ты по крупицам собирал, уже не существует. А так как эти бойцы с точки зрения официального вещевого довольствия сильно замороченные (в силу специфики работы) — попросили о помощи. Сумма, оплаченная на данный момент на зимнюю форму — 32,475 грн и пока что это не всё (продолжение следует). Спасибо всем, кто участвовал и кому не «какая разница — НАТО всех оденет»! Слава Україні! — розповів Сергій Кулясов. 

Сергій Володимирович також додав, що також докупили бійцям зимовий одяг на 21+ тисячу: «Призначення: Замовлення №37373»

  • Зимові штани Momentum Софтшелл Multicam 52 р./1 шт., 48 р./4 шт.
  • Куртка Софтшелл Multicam 46 р./1 шт.,50 р./2 шт.
  • Рюкзак М23 Tot-2 Multicam
  • Тактичний рюкзак М18 Coyote

Сума до сплати: 21 375 грн.

— Вы согрели больше десятка бойцов, чем заработали себе плюсик в карму и право плеснуть вечером стаканчик крепкого. Чтобы все наши бойцы вернулись со щитом. Слава ЗСУ! — додав Сергій Кулясов. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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