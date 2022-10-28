Зігрій воїна: завдяки донатам читачів «ТелеграфЪ» частково одягли військових

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 1

Для українських військових збирають теплі речі, щоб зігріти їх у морозні ночі та подарувати частину домашнього тепла та турботи. Керівник Видавничого дому Приватна газета Сергій Кулясов відзвітувався, що завдяки донатам читачів «ТелеграфЪ» та «Приватна газета» вдалося чатково одягти підрозділ бійців.

— Отчитываюсь по факту: благодаря вашим донатам мы частично одели подразделение бойцов, которые пострадали в результате сильной бавовни с той стороны. В общем, сгорело в блиндаже всё. Так бывает, да — бабах! — и всё имущество, которое ты по крупицам собирал, уже не существует. А так как эти бойцы с точки зрения официального вещевого довольствия сильно замороченные (в силу специфики работы) — попросили о помощи. Сумма, оплаченная на данный момент на зимнюю форму — 32,475 грн и пока что это не всё (продолжение следует). Спасибо всем, кто участвовал и кому не «какая разница — НАТО всех оденет»! Слава Україні! — розповів Сергій Кулясов.

Сергій Володимирович також додав, що також докупили бійцям зимовий одяг на 21+ тисячу: «Призначення: Замовлення №37373»

Зимові штани Momentum Софтшелл Multicam 52 р./1 шт., 48 р./4 шт.

Куртка Софтшелл Multicam 46 р./1 шт.,50 р./2 шт.

Рюкзак М23 Tot-2 Multicam

Тактичний рюкзак М18 Coyote

Сума до сплати: 21 375 грн.

— Вы согрели больше десятка бойцов, чем заработали себе плюсик в карму и право плеснуть вечером стаканчик крепкого. Чтобы все наши бойцы вернулись со щитом. Слава ЗСУ! — додав Сергій Кулясов.