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Кременчук, Спорт, Кременчук

У бойовому матчі «Кремінь» розділив очки з «ЛНЗ»

Вчора, 22:00 Переглядів: 141

 

Кременчуцька команда прийняла суперника на стадіоні Кремінь-Арена

Сьогодні, 28 жовтня, футбольний клуб «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийняв одного з лідерів Першої ліги «ЛНЗ». Команда Романа Локтіонова пропустила на початку зустрічі, проте Денис Галата відновив паритет у матчі. Матч завершився з рахунком — 1:1.

«Кремінь» - «ЛНЗ» (Черкаси) 1:1

Голи: Галата 56 - Хамелюк 12

Попередження: Галата 69, Фальковський 82, Товкач 89 (на лаві запасних) - Копил 28

«Кремінь»: Єрмолов, Азізов, Д.О.Сидоренко, Віктор Пилипенко, Агапов, Панчишин (Галата 46), Матвєєв (Молько 80), Фальковський, Бондар (Куць 66), Савіцький (Галоян 71), Вівдич (Лісняк 80). Запасні: Музичка, Оксененко, Аркуша, Товкач, Кальчук, Жданович, П’ятибрат. Головний тренер: Роман Локтіонов

«ЛНЗ»: Самойленко, Мігунов (Савін 46), Тарасенко, Швець, Солдат, Євдокимов (Полюлях 71), Копил (Долінський 64), Тищенко, Хамелюк, Ляшенко (Нехтій 46), Замуренко (Галенко 76). Запасні: Шеліхов, Синьогуб, Сторчоус. В.о. головного тренера: Олександр Ковпак

Весела команда Кремінь. У хорошому розумінні цього слова. Багато забиває і так само багато пропускає. Взяти, приміром, останній матч зі Скоруком – шість гоів на двох і нічия в підсумку. Інша річ – ЛНЗ. Більше двох м’ячів черкащани забивають лише на свята (три рази у дев’яти випадках), зате мають найнадійнішу в групі оборону (3 пропущених голи). Тож багатьох цікавило запитання: хто переможе – найкраща атака чи найкращий захист?

Черкасці досить швидко відкрили рахунок. Другий удар у ствір став результативним. Хамелюк отримав передачу перед карним майданчиком, навів приціл і вистрілив – від рук Єрмолова м’яч ударився в стійку і затрепотів у сітці – 0:1.

Такий розвиток, безперечно, вплинув на подальший хід гри. Гості віддали ініціативу супернику, діяли здебільшого на контратаках. У Самойленка побільшало роботи. В одному з моментів він здорово зреагував на різаний удар-передачу зі штрафного Азізова. Та й в інших епізодах діяв упевнено.

Завершився перший тайм ефектним (ножицями), проте неточним ударом Савіцького з меж карного майданчика.

У перерві обидва тренери зробили заміни, випустивши креативних гравців. Тим самим чітко дали зрозуміти, що атакою незадоволені. Адже крім, власне, голу, 100-відсоткових моментів у першій 45-хвилинці ні Кремінь, ні ЛНЗ не мали.

Подвоїти рахунок гості могли після помилки Єрмолова – той не втримав м’яч після подачі кутового, Тищенко бив на виконання, але скупчення гравців не дозволило м’ячу потрапати в ціль.

ЛНЗ не забив і одразу був за це покараний. Галата, джокер Романа Локтіонова, вдало замкнув простріл Вівдича з лівого флангу атаки – 1:1.

Ні одну, ні іншу команду нічия, схоже, не влаштовувала. Вони продовжували шукати найкоротші шляхи, що ведуть до успіху. Однак оборона взяла гору над атакою. У підсумку – нічия.

Кремінь не програє три матчі поспіль, ЛНЗ у останніх трьох турах виграв лише одного разу.


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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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