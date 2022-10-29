На вихідних у Кременчуці потепліє

На вихідних у Кременчуці значно потепліє і буде сухо.
За повідомленням Gismeteo, на вихідних триматиметься здебільшого мінлива хмарність, зате без опадів. У суботу, 29 жовтня, повітря прогріється до теплих +17°С, а у неділю – до +15°С.
Sinoptik прогнозує, що сонце майже не показуватиметься з-за хмар у цей вікенд. Зате у місті буде досить тепло, +14-17°С вдень та не нижче +8°С вночі.
Ventusky обіцяє незначний короткочасний дощ вранці у неділю, 30 жовтня. Також у цей день може розгулятися вітер до 19 км/год. Загалом вихідні пройдуть без опадів. Сповпчики термометрів покажуть від +8°С до +16°С.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер