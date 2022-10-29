На вихідних у Кременчуці потепліє

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 368

На вихідних у Кременчуці значно потепліє і буде сухо.

За повідомленням Gismeteo, на вихідних триматиметься здебільшого мінлива хмарність, зате без опадів. У суботу, 29 жовтня, повітря прогріється до теплих +17°С, а у неділю – до +15°С.

Sinoptik прогнозує, що сонце майже не показуватиметься з-за хмар у цей вікенд. Зате у місті буде досить тепло, +14-17°С вдень та не нижче +8°С вночі.

Ventusky обіцяє незначний короткочасний дощ вранці у неділю, 30 жовтня. Також у цей день може розгулятися вітер до 19 км/год. Загалом вихідні пройдуть без опадів. Сповпчики термометрів покажуть від +8°С до +16°С.