Зігрій воїна: «ТелеграфЪ» та «Приватна газета» збирає теплі речі для українських захисників

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 242

Для українських військових збираємо теплі речі, щоб зігріти їх у морозні ночі та подарувати частину домашнього тепла та турботи. Необхідні пледи, ковдри, бушлати, светри, а також в'язані шкарпетки. Збираємо допомогу у редакції Видавничого дому «Приватна газета» за адресою вул. Шевченка, 50А.

Звертаємо вашу увагу, щоб речі були у чистому стані — поважайте захисників України.