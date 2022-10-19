Зігрій воїна: «ТелеграфЪ» та «Приватна газета» збирає теплі речі для українських захисників

Для українських військових збираємо теплі речі, щоб зігріти їх у морозні ночі та подарувати частину домашнього тепла та турботи. Необхідні пледи, ковдри, бушлати, светри, а також в'язані шкарпетки. Збираємо допомогу у редакції Видавничого дому «Приватна газета» за адресою вул. Шевченка, 50А.
Звертаємо вашу увагу, щоб речі були у чистому стані — поважайте захисників України.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер