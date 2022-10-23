Завтра у Кременчуці знов поїдуть тролейбуси

Вночі 23 жовтня мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що завтра, 24 жовтня, у місті знов курсуватимуть тролейбуси.
Полтавська ОВА дозволила тимчасово вивести тролейбуси на маршрути.
Такі заходи є тимчасовими. Вони діятимуть до стабілізації ситуації з енергопостачанням.
Пасажирський транспорт, який не використовує електроенергію, буде працювати у звичайному режимі.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер