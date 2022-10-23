Завтра у Кременчуці знов поїдуть тролейбуси

Вчора, 22:42 Переглядів: 330

Але це тимчасово

Вночі 23 жовтня мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що завтра, 24 жовтня, у місті знов курсуватимуть тролейбуси.

Полтавська ОВА дозволила тимчасово вивести тролейбуси на маршрути.

Графік руху:

з 5.00 до 10.00:

та з 15.00 до 18.00.

Такі заходи є тимчасовими. Вони діятимуть до стабілізації ситуації з енергопостачанням.

Пасажирський транспорт, який не використовує електроенергію, буде працювати у звичайному режимі.