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Кременчук, Допомога військовим

Терміново збирають допомогу на лікування військового з Кременчука, який отримав поранення під Бахмутом

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 711

 Захисник отримав поранення у Донецькій області

Захищаючи Україну, отримав поранення військовий з Кременчука Євгеній Самарець. На даний момент його стан стабілізований, попереду чекають виснажливі операції та протяжна реабілітація. Дружина військового Надія розповіла «Телеграфу» подробиці лікування та бойового шляху нашого захисника.

Народився Євгеній у Кременчуці, завершив школу №1. У 2010 році був призваний на строкову службу. З 2016 до 2021 проходив службу за контрактом у Збройних Силах України. Брав участь в антитерористичній операції й отримав статус учасника бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем.

 

- Спочатку був на Ізюмському напрямку, згодом перенаправили в сторону Бахмута. 26 вересня під час відбиття наступу орків отримав серйозні поранення. Завдяки побратимам його евакуювали з поля бою і доставили до найближчого госпіталя. Після надання першого медичної допомоги його евакуювали до Дніпра, де зробили дві операції (перев’язка та прошиття яремної вени, діставали уламки щелепи і зашивали обличчя).

Лікарі говорять, що нас чекає не одна операція, довготривале відновлення та реабілітація. 

Наразі очікуємо пластину на щелепу з Бельгії. Після цього треба буде пересаджувати кістку з ребра чи бедра замість пластини, щоб встановити жувальні зуби. Він потребує пластину для обличчя, оскільки пошкоджені лицеві нерви, щоки та губи, - розповіла Надія.

Жінка дякує усім хто підтримує та не залишає один на один з проблемою.

4149 4993 9027 0401 (дружина Надія Самарець)
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Автор: Альона Душенко
Теги: поранення допомога
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