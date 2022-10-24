На Закарпатті прикордонники затримали полтавця, підозрюваного у вбивстві

22 жовтня прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Нацполіції затримали 33-річного полтавця, якого розшукували за підозрою у пограбуванні та умисному вбивстві. Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Правопорушника затримали на околиці населеного пункту Жорнава Ужгородського району. Він прямував у бік кордону в легковому автомобілі української реєстрації.
На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції.
Після проведення першочергових заходів підозрюваний вибув у супроводі оперативників до Ужгородського РУП ГУНП України в Закарпатській області для проведення подальших слідчих дій.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер