У Кременчуцькому ліцеї №5 запрацював цех з виготовлення окопних свічок

У Кременчуцькому ліцеї №5 імені Т.Г.Шевченка запрацював цех з виготовлення окопних свічок. Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Створили його силами батьків, вчителів та самих учнів. Кошти на матеріали збирають всією учнівсько-батьківською громадою. Виготовляють також разом.
Днями 117 свічок відправлено військовим. На черзі виготовлення ще партії. Окрім цього, батьки приносять різного роду смаколики: печиво, чай, каву, мед, цукерки, печуть пиріжки, діти пишуть листи вдячності, малюють малюнки. Також тут в’яжуть обереги для наших захисників, а ще виготовляють спальні мішки, пончо, наколінники, підлокітники.
Варто зазначити, що волонтерською діяльністю ліцей займається давно. Раніше для бійців ЗСУ придбали тактичні навушники, сухі душі, рації, турнікети, саперні лопати.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер