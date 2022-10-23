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Кременчук, Освіта, Допомога військовим

У Кременчуцькому ліцеї №5 запрацював цех з виготовлення окопних свічок

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 147

 

Окрім цього, батьки приносять різного роду смаколики

У Кременчуцькому ліцеї №5 імені Т.Г.Шевченка запрацював цех з виготовлення окопних свічок. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Створили його силами батьків, вчителів та самих учнів. Кошти на матеріали збирають всією учнівсько-батьківською громадою. Виготовляють також разом.

Днями 117 свічок відправлено військовим. На черзі виготовлення ще партії. Окрім цього, батьки приносять різного роду смаколики: печиво, чай, каву, мед, цукерки, печуть пиріжки, діти пишуть листи вдячності, малюють малюнки. Також тут в’яжуть обереги для наших захисників, а ще виготовляють спальні мішки, пончо, наколінники, підлокітники.

Варто зазначити, що волонтерською діяльністю ліцей займається давно. Раніше для бійців ЗСУ придбали тактичні навушники, сухі душі, рації, турнікети, саперні лопати.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: допомога армії
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