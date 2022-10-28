Кременчужанка поскаржилася, що у дитячому садку дитину забули на вулиці

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28 жовтня до нашої редакції звернулася кременчужанка Валерія і розповіла, що стала свідком того, як у приватному дитячому садку на вулиці забули дитину. Інцидент стався у центральному районі нашого міста. Зі слів кременчужанки, вихователька заходила першою, не помітила, що одна дівчинка не зайшла, і зачинила двері на замок.

— Ми вийшли з дитиною зі стоматології «Мед Арт». Дитина ця, що на фото, стояла плакала. Я довго стукала, але двері не відкривали. Жінка, яка проходила повз, мабуть, з того району знала, що ззаду на вікнах є номер телефону цього садка і зателефонувала по тому номеру. Але двері зразу не відкрили, пройшло хвилини 3. Вихователі не вийшли, просто відкрили двері з замка, я завела дитину у двері, ні «дякую», ні «до побачення». Це ненормально — забувати дітей надворі, — написала наша читачка.

Завідувачка дитсадка Яна Шевченко прокоментувала ТЪ, що події розгорталися дещо інакше: