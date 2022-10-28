Кременчужанка поскаржилася, що у дитячому садку дитину забули на вулиці

У дошкільному закладі пояснюють, що інші діти зачинили двері перед дівчинкою, а вона не змогла їх відчинити
28 жовтня до нашої редакції звернулася кременчужанка Валерія і розповіла, що стала свідком того, як у приватному дитячому садку на вулиці забули дитину. Інцидент стався у центральному районі нашого міста. Зі слів кременчужанки, вихователька заходила першою, не помітила, що одна дівчинка не зайшла, і зачинила двері на замок.
— Ми вийшли з дитиною зі стоматології «Мед Арт». Дитина ця, що на фото, стояла плакала. Я довго стукала, але двері не відкривали. Жінка, яка проходила повз, мабуть, з того району знала, що ззаду на вікнах є номер телефону цього садка і зателефонувала по тому номеру. Але двері зразу не відкрили, пройшло хвилини 3. Вихователі не вийшли, просто відкрили двері з замка, я завела дитину у двері, ні «дякую», ні «до побачення». Це ненормально — забувати дітей надворі, — написала наша читачка.
Завідувачка дитсадка Яна Шевченко прокоментувала ТЪ, що події розгорталися дещо інакше:
— Я знаю про цей випадок. Як мені пояснили вихователі, вони поверталися з прогулянки, вихователь пішла вперед, а діти, які були позаду, перед цією дівчинкою закрили двері. А на дверях там доводчик, вони дуже щільно закриваються, їх складно відкрити. Мала стояла під дверима, тягнула їх, відкрити не змогла, заплакала, у цей момент вихователька вийшла і її забрала. Це була хвилина справи. І жінка там була, яка зателефонувала. Воно все одночасно відбулося. Це не було так, що загубили дитину — у нас маленькі групи по 6 дітей. Як можна загубити дитину, якщо їх 6? Вихователі у нас всі з досвідом. Дуже прикро, що так сталося.