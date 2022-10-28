У Кременчуці останній день горить «вічний вогонь»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 324 Коментарів: 1

Сьогодні, 28 жовтня, у День визволення України від німецько-фашистських загарбників востаннє горить «вічний вогонь». Далі на меморіалі Вічно живим замість вогню планують створити світлову інсталяцію.

Нагадаємо, що 50 років «Кременчукгаз» обслуговував Вічний вогонь, проте цього року вартість газу зросла у 10 разів. Ціна стала непідйомною для підприємства в умовах воєнного стану.



