Понад 2 мільйони гривень витратили на утримання Вічного вогню у Кременчуці

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 462

«Кременчукгаз» звернувся до міської влади з проханням взяти Вічний вогонь на баланс міста. Як розповів «Телеграфу» голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко, за цей неповний рік обслуговування Вічного вогню обійшлося у 2 мільйони гривень. Це у 10 разів більше ніж у попередні роки.

Якщо говорити мовою цифр, то підприємство витрачає:

від 2 000 до 5 500 кубів природного газу щомісяця;

від 35 000 до 70 000 кубів газу на рік;

станом на 2020 рік це обходилося в середньому 250 000 грн на рік.

Для порівняння, житловий будинок площею 70 кв. м споживає взимку до 600 кубів газу на місяць та до 4 500 кубів — на рік.

Якщо у 2020 році утримання Вічного вогню коштувало за рік — 250 000 грн, то за цей неповний 2022 рік — близько 2 мільйонів гривень.

Протягом 50 років «Кременчукгаз» обслуговує серце меморіалу «Вічно живим», яке знаходилося на їх балансі.

Як зазначив Богдан Оксененко, пам'ять має бути вічною, тому звернувся з проханням до міської влади допомогти у розв'язанні цього питання. Наразі розглядають кілька варіантів, щоб зекономити кошти й зберегти пам'ять. Адже місце, де знаходиться меморіал — там розташовувався концтабір, у якому загинуло 93 000 людей.

У Полтаві вимкнули один із двох вічних вогнів. Вимкнули вічний вогонь в авіамістечку у звязку з економію та в цілях безпеки, адже поруч були прильоти. Проте Вічний вогонь на Меморіалі Солдатської слави, поки не планують вимикати. Там використовують зовсім інший пальник, який є економним.