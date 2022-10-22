Понад 2 мільйони гривень витратили на утримання Вічного вогню у Кременчуці

«Кременчукгаз» звернувся до міської влади з проханням взяти Вічний вогонь на баланс міста. Як розповів «Телеграфу» голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко, за цей неповний рік обслуговування Вічного вогню обійшлося у 2 мільйони гривень. Це у 10 разів більше ніж у попередні роки.
Якщо говорити мовою цифр, то підприємство витрачає:
Для порівняння, житловий будинок площею 70 кв. м споживає взимку до 600 кубів газу на місяць та до 4 500 кубів — на рік.
Якщо у 2020 році утримання Вічного вогню коштувало за рік — 250 000 грн, то за цей неповний 2022 рік — близько 2 мільйонів гривень.
Протягом 50 років «Кременчукгаз» обслуговує серце меморіалу «Вічно живим», яке знаходилося на їх балансі.
Як зазначив Богдан Оксененко, пам'ять має бути вічною, тому звернувся з проханням до міської влади допомогти у розв'язанні цього питання. Наразі розглядають кілька варіантів, щоб зекономити кошти й зберегти пам'ять. Адже місце, де знаходиться меморіал — там розташовувався концтабір, у якому загинуло 93 000 людей.
У Полтаві вимкнули один із двох вічних вогнів. Вимкнули вічний вогонь в авіамістечку у звязку з економію та в цілях безпеки, адже поруч були прильоти. Проте Вічний вогонь на Меморіалі Солдатської слави, поки не планують вимикати. Там використовують зовсім інший пальник, який є економним.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер