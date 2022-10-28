Кременчук до опалювального сезону готовий, проте включати його будуть лише за певних умов

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін пообіцяв особисто приїхати до Кременчука для вмикання опалення.
Про це він заявив сьогодні під час онлайн-брифінгу з журналістами ЗМІ Полтавщини.
Дмитро Лунін пояснив чому централізоване опалення у Полтаві вже включили, а у більшій частині Кременчука та Горішніх Плавнях досі ні.
За його словами, згідно з чинними нормами централізоване опалення включається лише тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль є меншою за 8 градусів тепла.
Кременчук та Горішні Плавні знаходяться південніше за Полтаву, і в цих населених пунктах такого зниження температури досі не відбулося.
Він також зауважив, що ситуація у Полтаві була дещо іншою і там включення опалення було потрібно для зменшення навантаження на енергосистему. У Кременчуці, через зупинку багатьох підприємств – великих споживачів електроенергії, ситуація поки дозволяє обійтися без включення централізованого опалення.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер