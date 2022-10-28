Кременчук до опалювального сезону готовий, проте включати його будуть лише за певних умов

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 311

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін пообіцяв особисто приїхати до Кременчука для вмикання опалення.

Про це він заявив сьогодні під час онлайн-брифінгу з журналістами ЗМІ Полтавщини.

Дмитро Лунін пояснив чому централізоване опалення у Полтаві вже включили, а у більшій частині Кременчука та Горішніх Плавнях досі ні.

За його словами, згідно з чинними нормами централізоване опалення включається лише тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль є меншою за 8 градусів тепла.

Кременчук та Горішні Плавні знаходяться південніше за Полтаву, і в цих населених пунктах такого зниження температури досі не відбулося.

— Це офіційна відповідь… Коли температура знизиться, приїду до Кременчука особисто включати централізоване опалення… У нас в країні воєнний стан. Є проблеми в енергосистемі. І якщо температура дозволяє не включати опалення, якщо зараз немає такої гострої потреби, то не треба його вмикати. Ми майже готові подавати тепло у Кременчуці завдяки альтернативним джерелам постачання, — пояснив Дмитро Лунін.

Він також зауважив, що ситуація у Полтаві була дещо іншою і там включення опалення було потрібно для зменшення навантаження на енергосистему. У Кременчуці, через зупинку багатьох підприємств – великих споживачів електроенергії, ситуація поки дозволяє обійтися без включення централізованого опалення.