Полтавська ОВА доручила керівникам територіальним громад забезпечити ДФТГ усім необхідним

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 52

Не всі добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) області забезпечені усім необхідним для своєї підготовки. Що робиться для їх забезпечення та хто це має робити?

Про це журналісти запитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна під час онлайн-брифінгу з журналістами ЗМІ.

— Ми дали доручення керівникам територіальних громад налагодити комунікації з ДФТГ та забезпечити їх всім необхідним. Кошти на це є. Ви можете написати керівникам громад і запитати у них — хто скільки коштів виділив на забезпечення ДФТГ і зробити висновки. Обласна військова адміністрація та обласна рада закупили для ДФТГ військову форму і передало її у громади для забезпечення добровольців. А що зробили керівники громад? — відповів Дмитро Лунін.

Він зазначив, що ДФТГ створювалися за участю голів територіальних громад і згідно з нормами закону саме громади мають забезпечувати добровольців усім необхідним.

До речі, як повідомив Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі сьогодні Полтавська ОВА передало 116-й бригаді ТрО 500 комплектів зимового одягу, які закупили за кошти обласного бюджету.