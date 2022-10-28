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Полтавська ОВА доручила керівникам територіальним громад забезпечити ДФТГ усім необхідним

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 52

 

Як допомагати військовим частинам та ДФТГ військова адміністрація показує особистим прикладом

Не всі добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) області забезпечені усім необхідним для своєї підготовки. Що робиться для їх забезпечення та хто це має робити?

Про це журналісти запитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна під час онлайн-брифінгу з журналістами ЗМІ.

— Ми дали доручення керівникам територіальних громад налагодити комунікації з ДФТГ та забезпечити їх всім необхідним. Кошти на це є. Ви можете написати керівникам громад і запитати у них — хто скільки коштів виділив на забезпечення ДФТГ і зробити висновки.  Обласна військова адміністрація та обласна рада закупили для ДФТГ військову форму і передало її у громади для забезпечення добровольців. А що зробили керівники громад? — відповів Дмитро Лунін.

Він зазначив, що ДФТГ створювалися за участю голів територіальних громад і згідно з нормами закону саме громади мають забезпечувати добровольців усім необхідним.

До речі, як повідомив Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі сьогодні Полтавська ОВА передало 116-й бригаді ТрО 500 комплектів зимового одягу, які закупили за кошти обласного бюджету.

— Передали нашій 116-ій бригаді ТрО ще 500 одиниць зимового одягу, закуплених за кошти обласного бюджету. Забезпечення військових теплим одягом — один із пріоритетів.

Найближчим часом очікуємо ще одну партію – це 1150 комплектів зимової форми. Раніше вже передавали 400 комплектів одягу, зокрема бушлатів, флісові кофти, зимові шапки та однострої, — написав Дмитро Лунін.

«В бій ідуть одні «старики»: добровольці ДФТГ готові до захисту Кременчука від ворога
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА ДФТГ територіальна оборона
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