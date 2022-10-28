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Відтепер у міському ЦНАПі доступна державна реєстрація смерті

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 148

 

У Центрі надання адміністративних нові послуги ДРАЦСу

Кременчуцький ЦНАП починає реалізовувати повноваження у сфері реєстрації актів цивільного стану відповідно до рішення виконкому від 6 серпня 2021 р. № 1023. Про це повідомили у пресслужбі міського Центру надання адміністративних послуг.

З 26 жовтня проводиться державна реєстрація смерті, а вже з 1 листопада планують розпочати й державну реєстрацію народження.

Зареєструвати народження чи смерть можна буде у головному офісі ЦНАП у день звернення, користуючись всіма їхніми сервісами й перевагами. Громадян запрошують звертатися 6 днів на тиждень за графіком роботи ЦНАПу.

У найближчих планах (після отримання відповідних бланків) – проведення державної реєстрації шлюбу.

Наразі за власним вибором громадяни можуть звернутися щодо отримання послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану громадяни як до Кременчуцького ЦНАПу, так і до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану (вул. Університетська, 5).

Такі послуги, що надаються Відділом державної реєстрації актів цивільного стану через ЦНАП, як розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, яке не має дітей), зміна імені, внесення змін до актових записів цивільного стану відповідно до ст. 53 Сімейного кодексу України й надалі є доступними.

Для запису в електронну чергу ЦНАПу потрібно:

  • зателефонувати:
    096 097 15 88
    050 255 15 88
  • скористатися вайбер-ботом за посиланням.

Раніше ми писали, що через Кременчуцький ЦНАП можна отримати направлення на милиці або компенсацію на них.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ЦНАП ДРАЦС послуги реєстрація смерті рішення виконкому довідник
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