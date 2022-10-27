Через ЦНАП Кременчука можна отримати направлення на милиці або компенсацію на них

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Приймання заяв на послуги здійснюється на загальних принципах роботи ЦНАП – по талонах електронної черги виключно від заявників/законних представників

Через Кременчуцький ЦНАП можна отримати направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації або отримати компенсацію за їх самостійне придбання.

Завдяки тісній співпраці із суб’єктом надання послуг – Полтавським відділенням Фонду соціального захисту інвалідів через Кременчуцький ЦНАП можна оформити:

направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення;

компенсацію за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю.

До Кременчуцького ЦНАПу зможуть звертатися особи, які зареєстровані на території нашої області, а також ті, хто знайшов тимчасовий прихисток на Полтавщині.

Приймання заяв на послуги здійснюється на загальних принципах роботи ЦНАП – по талонах електронної черги виключно від заявників/законних представників.

На електронну пошту заявника буде направлено інформацію щодо дій, які необхідно вчинити після отримання результату від ЦНАПу.

До речі, самостійно подати пакет документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації можна онлайн, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП). Зареєструватися в електронному кабінеті особи з інвалідністю можна за посиланням.

Запис в електронну чергу ЦНАП за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88 або через вайбер бот за посиланням.

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