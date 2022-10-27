На Полтавщині 82-річна бабуся потрапила у пастку чагарників

27 жовтня близько 7.20 до відділу №2 (м. Горішні Плавні) за допомогою звернувся мешканець села Пришиб Кременчуцького району, який попросив знайти його 82-річну родичку.
За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, у спілкуванні з поліцейськими заявник повідомив, що пенсіонерка пішла прогулятися і потрапила в біду. Зателефонувавши родичам, жінка розповіла, що під час прогулянки вона застрягла у чагарниках і не може самостійно вибратись. На жаль, вона не змогла сказати місце її знаходження.
Отримавши інформацію від родичів, на пошуки пенсіонерки направили слідчо-оперативну групу та всі наряди місцевої поліції.
Через дві години працівники групи реагування патрульної поліції відділу №2 (м. Горішні Плавні) розшукали жінку у лісосмузі, неподалік населеного пункту, де вона проживала. Поліцейські допомогли літній жінці вибратися з-під завалів та передали її рідним.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер