На Полтавщині з’явилася скульптура «Бабусі зі сливами»

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 228 Коментарів: 1

В Опішні на Полтавщині встановили пам'ятник бабусі зі сливами. Про це повідомив голова Опішнянської територіальної громади Микола Різник у соцмережах:

— Пора позбавлятися радянських символів і згадувати свої, українські. Встановили скульптуру «Бабусі зі сливами». Це підкреслить туристичний та економічний потенціал Опішнянської громади. Хтось скаже — не на часі, але через це й починаються війни, коли ми забуваємо свою мову, свої традиції культуру та звичаї. Ворог робить усе, щоб ми забували своє, щоби ми стидалися всього свого, сільського. В радянські часи знищувалась українська мова у містах і встановлювались пам’ятники лише пролетарським вождям. У нас є багато символів, які нас об’єднують: калина, прапор, кераміка, сливи й багато іншого, і ми не повинні про них забувати, особливо в такий важкий час, — вважає Микола Різник.

Голова громади додав, що скульптура була замовлена ще до повномасштабної війни й виготовлена за спонсорські кошти.