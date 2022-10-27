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Кременчук, Культура, Кременчук

На Полтавщині з’явилася скульптура «Бабусі зі сливами»

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 228 Коментарів: 1

 

Голова громади додав, що скульптура була замовлена ще до повномасштабної війни й виготовлена за спонсорські кошти

В Опішні на Полтавщині встановили пам'ятник бабусі зі сливами. Про це повідомив голова Опішнянської територіальної громади Микола Різник у соцмережах:

— Пора позбавлятися радянських символів і згадувати свої, українські. Встановили скульптуру «Бабусі зі сливами». Це підкреслить туристичний та економічний потенціал Опішнянської громади. Хтось скаже — не на часі, але через це й починаються війни, коли ми забуваємо свою мову, свої традиції культуру та звичаї. Ворог робить усе, щоб ми забували своє, щоби ми стидалися всього свого, сільського. В радянські часи знищувалась українська мова у містах і встановлювались пам’ятники лише пролетарським вождям. У нас є багато символів, які нас об’єднують: калина, прапор, кераміка, сливи й багато іншого, і ми не повинні про них забувати, особливо в такий важкий час, — вважає Микола Різник.

Голова громади додав, що скульптура була замовлена ще до повномасштабної війни й виготовлена за спонсорські кошти.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Опішня
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Коментарі: 1

335
Andron777:
Сьогодні, 16:46

100 відсотково підтверджую, що в радянські часи в містах України були утиски української мови. Навіть розмовляти, як казали тоді, в общьєствєнних містах було нєпрілічно. На старих людей звісно уваги ніхто не звертав, а от сільскій молоді, які приїжджали на навчання навіть до нашого Кременчука, приходилось переходити на російську. Тому, що в молодіжному осередку їх називали рогатими. На жаль це гірка правда.


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