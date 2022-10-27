Для переселенців на Полтавщині виділили 620 млн грн

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Для переселенців на Полтавщині виділили 620 млн грн, про що поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Зокрема 502 млн грн спрямували міжнародні донори: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, Товариство Червоного Хреста України, ЮНІСЕФ. Щоб отримати ці виплати, переселенці подавали заяви через портал «ЄДопомога».

Окрім того, благодійний фонд «Карітас Полтава» в межах співпраці з ОВА надав екстрену грошову допомогу переселенцям на 118 млн грн. Цей фонд уже розпочав прийом документів на компенсацію витрат на опалення й оренду житла.

— Вдячний усім організаціям за підтримку, продовжуємо співпрацю й надалі, — заначив Лунін.