У Кременчуці поліцейські повернули додому бабусю, що заблукала

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 239

Кременчуцькі патрульні повернули додому літню жінку, що заблукала. Про це інформує патрульна поліція нашого міста.

Днями поліцейським Богдану Бивзюку та Владиславу Комарову надійшло повідомлення, що бабуся на вулиці Івана Приходька потребує допомоги.

За вказаною адресою на зупинці громадського транспорту патрульні побачили 73-річну жінку, яка була дезорієнтована та не пам’ятала, як тут опинилася і як потрапити додому. Як виявилось, жінка має проблеми із пам'яттю та погано розмовляє.

Патрульні ж за наявними базами даних встановили місце проживання бабусі, запросили її до службового авто і доставили додому. А також викликали швидку допомогу, лікарі оглянули жінку та надали рекомендації, шпиталізації вона не потребувала.

Бабуся щиро подякувала інспекторам за людяність та допомогу.

Якщо ви помітили людину похилого віку чи дитину, яка має розгублений вигляд, проявіть людяність — поцікавтесь чи все гаразд, чи пам’ятає людина місце проживання, чи їй потрібна допомога. За необхідності завжди звертайтесь на лінію 102.