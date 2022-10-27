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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Трагедія у Горішніх Плавнях: загинула неповнолітня (доповнено)

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 358

 

Обставини смерті з'ясовує поліція

У Горішніх Плавнях сталася трагедія. Біля однієї з багатоповерхівок міста зафіксували загибель неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.

На місці працює поліція. Обставини смерті з'ясовуються.

Доповнено

Близько 13.50 до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від місцевих жителів, що по вулиці Конституції у Горішніх Плавнях із багатоквартирного будинку випала невідома дівчина.

Отримавши інформацію за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медицини. Поліцейські встановили особу померлої. Нею виявилася місцева 12-річна неповнолітня дівчинка.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство. 

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: Горішні Плавні неповнолітня загибель трагедія
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