Трагедія у Горішніх Плавнях: загинула неповнолітня (доповнено)

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 358

У Горішніх Плавнях сталася трагедія. Біля однієї з багатоповерхівок міста зафіксували загибель неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.

На місці працює поліція. Обставини смерті з'ясовуються.

Доповнено

Близько 13.50 до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від місцевих жителів, що по вулиці Конституції у Горішніх Плавнях із багатоквартирного будинку випала невідома дівчина.

Отримавши інформацію за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медицини. Поліцейські встановили особу померлої. Нею виявилася місцева 12-річна неповнолітня дівчинка.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.