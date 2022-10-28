Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Надзвичайні новини

У Полтавській ОВА пояснили причини аварійних відключень електрики та пообіцяли опрацювати графіки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 519

 

Графіки відключень електропостачання оприлюднять у понеділок

Жителі Полтавщини обурюються тим, що в одних будинках чи районах електропостачання відключають часто і надовго, а в інших можуть не відключати взагалі. Журналісти запитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна під час проведення онлайн-брифінгу чому відбувається така несправедливість.

Він пояснив, що до початку широкомасштабної війни, зокрема у грудні 2021 року Полтавська область споживала до 820 МВт/год електроенергії. Через ракетні обстріли та пошкодження російськими агресорами до 40% об’єктів енергосистеми України склалася критична ситуація, яка потребує зменшення електроспоживання. Об’єми такого зменшення визначає «Укренерго».

В області наразі визначені лінії електрозабезпечення, які можна у разі потреби відключати без загрози для роботи інфраструктурних підприємств та закладів. Це лінії на загальну потужність у 236 МВт/год.

Останні дні «Укренерго» давало команду на зменшення електроспоживання в Полтавській області на 165 МВт/год протягом 14 годин, а це 70% від визначених ліній для можливого аварійного відключення.

У «Полтаваобленерго» залишається для маневрування лише 30% виділених для такого випадку ліній на відключення. За таких умов витримати норму, щоб відключення електрики тривало не більше 4 годин просто не можливо.

Саме цим пояснюється чому в окремих районах чи будинках світло взагалі не відключають, або роблять це дуже рідко – вочевидь, ці будинки чи квартали знаходяться на лініях, які не включені до переліку можливих для аварійного відключення через постачання електроенергії до важливих інфраструктурних об’єктів. Звісно, що це викликає обурення у тих, кого відключають постійно та надовго.

— Люди буває сидять по 10-12 годин без світла. Ми розуміємо, що це ненормально і люди хочуть знати коли й скільки часу у них не буде світла… Ми над цим працюємо щодня. Плануємо до понеділка узгодити графіки й потім їх оприлюднити, — заявив Дмитро Лунін.

Він розповів, що Полтавська ОВА для зменшення електроспоживання в області обмежило чи заборонило у населених пунктах вуличне освітлення та рекламу, роботу електротранспорту та вже запустила централізоване опалення у Полтаві.

Наразі військова адміністрація працює над тим, щоб погодити з «Укренерго» менші об’єми аварійного відключення енергопотужностей при виникненні необхідності в енергосистемі країни (наразі це 165 МВт/год).

Друге направлення роботи — збільшення кількість ліній, визначених в області для можливого відключення електропостачання у разі виникнення потреби (наразі це 236 МВт/год). Додаткові лінії планують визначити навіть там, де вони забезпечують не надто важливі інфраструктурні об’єкти.

І третє — адміністрація планує таки узгодити графіки відключення електропостачання з «Укренерго» та «Полтаваобленерго» і оприлюднити їх після цього. Можливо це вдасться зробити до понеділка.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА відключення електроенергії графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх