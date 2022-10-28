У Полтавській ОВА пояснили причини аварійних відключень електрики та пообіцяли опрацювати графіки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 519

Жителі Полтавщини обурюються тим, що в одних будинках чи районах електропостачання відключають часто і надовго, а в інших можуть не відключати взагалі. Журналісти запитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна під час проведення онлайн-брифінгу чому відбувається така несправедливість.

Він пояснив, що до початку широкомасштабної війни, зокрема у грудні 2021 року Полтавська область споживала до 820 МВт/год електроенергії. Через ракетні обстріли та пошкодження російськими агресорами до 40% об’єктів енергосистеми України склалася критична ситуація, яка потребує зменшення електроспоживання. Об’єми такого зменшення визначає «Укренерго».

В області наразі визначені лінії електрозабезпечення, які можна у разі потреби відключати без загрози для роботи інфраструктурних підприємств та закладів. Це лінії на загальну потужність у 236 МВт/год.

Останні дні «Укренерго» давало команду на зменшення електроспоживання в Полтавській області на 165 МВт/год протягом 14 годин, а це 70% від визначених ліній для можливого аварійного відключення.

У «Полтаваобленерго» залишається для маневрування лише 30% виділених для такого випадку ліній на відключення. За таких умов витримати норму, щоб відключення електрики тривало не більше 4 годин просто не можливо.

Саме цим пояснюється чому в окремих районах чи будинках світло взагалі не відключають, або роблять це дуже рідко – вочевидь, ці будинки чи квартали знаходяться на лініях, які не включені до переліку можливих для аварійного відключення через постачання електроенергії до важливих інфраструктурних об’єктів. Звісно, що це викликає обурення у тих, кого відключають постійно та надовго.

— Люди буває сидять по 10-12 годин без світла. Ми розуміємо, що це ненормально і люди хочуть знати коли й скільки часу у них не буде світла… Ми над цим працюємо щодня. Плануємо до понеділка узгодити графіки й потім їх оприлюднити, — заявив Дмитро Лунін.

Він розповів, що Полтавська ОВА для зменшення електроспоживання в області обмежило чи заборонило у населених пунктах вуличне освітлення та рекламу, роботу електротранспорту та вже запустила централізоване опалення у Полтаві.

Наразі військова адміністрація працює над тим, щоб погодити з «Укренерго» менші об’єми аварійного відключення енергопотужностей при виникненні необхідності в енергосистемі країни (наразі це 165 МВт/год).

Друге направлення роботи — збільшення кількість ліній, визначених в області для можливого відключення електропостачання у разі виникнення потреби (наразі це 236 МВт/год). Додаткові лінії планують визначити навіть там, де вони забезпечують не надто важливі інфраструктурні об’єкти.

І третє — адміністрація планує таки узгодити графіки відключення електропостачання з «Укренерго» та «Полтаваобленерго» і оприлюднити їх після цього. Можливо це вдасться зробити до понеділка.