Уряд США передав 23 тисячі доз вакцини Pfizer для Полтавщини

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX. Про це повідомляє МОЗ України.

Вакцину розвезуть у 23 регіони України. Зокрема, у місто Київ надійде понад 31 тисячі доз, Львівщина отримає понад 29 тисяч, Полтавщина – понад 23 тисяч, Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тис. доз. Таким чином, в кінці жовтня та на початку листопада в регіони надійде понад 332 тисяч вакцини.

Вакцина призначена як для первинного курсу імунізації, так і для бустерної дози (першої та другої).